«Торговали продуктами, хозтоварами и ювелиркой, боюсь представить, какие суммы потеряли»

Фото: Максим Платонов

Пожар на Мавлютова



Сегодня в Казани вспыхнул рынок на ул. Мавлютова. Как позднее сообщили в МЧС РТ, информация о горении поступила в 7.30 утра. Но судя по фото и видео от прокуратуры РТ и очевидцев в соцсетях, заполыхало еще до того, как рассвело.

Сгоревший комплекс принадлежит ООО «Стрелец». На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения (ПСЧ-7, на расстоянии 4 км) горел отдельно стоящий одноэтажный торговый павильон из сэндвич-панелей. По данным спасателей, к 8.10 часам открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 180 кв. метров.



Сегодня в Казани вспыхнул рынок на ул. Мавлютова. Фото: прокуратура РТ

К счастью, обошлось без жертв, но предприниматели более десятка торговых точек полностью потеряли свой товар в огне. Даже спустя несколько часов после ликвидации пожара резкий запах гари разносится далеко по округе.

Уничтоженные стихией павильоны видны издалека. Черные, покрытые копотью, постройки стоят без крыш и фасадов. Ворота, ведущие к сгоревшим торговым рядам, плотно закрыты. Вокруг пожарища собралась толпа зевак. Люди стоят и смотрят, как работают сотрудники МЧС. Спасателей здесь уже немного — человек пять-шесть, они осматривают сгоревшие киоски.



Несколько предпринимателей и местных жителей стоят в стороне. Со всех сторон доносятся сочувственные вздохи и шепот.

Спасателей здесь уже немного — человек пять-шесть, они осматривают сгоревшие киоски

— Говорят, именно здесь все и началось — с рыбного отдела, — рассказывает одна из продавщиц, — строения-то тонкие, как карточный домик. Вот и полыхнуло.

— Да, знатный магазин был, — качает головой пожилая женщина. — Лучший рыбный на все округу. Где теперь покупать буду?

— Крупно не повезло ребятам, — включился в разговор еще один мужчина. — Дотла все сгорело.

Вокруг пожарища собралась толпа зевак

«Как теперь выживать будут — не представляю»



По пепелищу бродит, тяжело вздыхая и перебирая остатки сгоревшего товара, одна из предпринимательниц. Женщина к разговору не расположена, стоит возле небольшой коробки с помятыми краями:

— Не до общения мне сейчас. Вот и все, что осталось от моего магазина канцтоваров, — понуро бросила она.

Погорелица приоткрыла крышку картонной коробки — в ней две стопки тетрадей с обуглившимися краями и несколько обгоревших детских книжек.

— Сгорело все — даже оборудование, — чуть не плача рассказывает предпринимательница. — Сумма ущерба идет на сотни тысяч.

Версии причин пожара пока даже не озвучиваются

По словам пострадавшей, некоторым предпринимателям «не повезло еще больше»: «В сгоревшем ряду торговали и продуктами, и хозтоварами. И даже ювелирка была. Там боюсь представить, какие суммы владельцы потеряли».

Версии причин пожара пока даже не озвучиваются. Сами предприниматели предполагают разное: «короткое замыкание проводки», «оставленная включенной электрическая печка» и «неисправность в работе электрооборудования». Сотрудники МЧС РТ сообщили, что официальные данные появятся только после проведения экспертизы.



Собственников павильона на месте уже нет. Как сообщила продавец кондитерского магазина по соседству в уцелевшем ряду, погорельцы «суетились на пожарище все утро, бегали вокруг павильонов, что-то кричали, да только сделать ничего не смогли. Уже к десяти здесь практически никого не осталось».



Сотрудники МЧС РТ сообщили, что официальные данные появятся только после проведения экспертизы

Еще одна соседка погорельцев — владелица одной из местных торговых точек Роза рассказала, что спасти товар не удалось никому из пострадавших продавцов.

— Один магазин продуктовый вообще только-только открылся, — сообщила она. — Товар вот в пятницу привезли — на миллион рублей. Как теперь хозяева выживать будут — не представляю.

— Услышали, что горит рынок, испугались не на шутку, — рассказывает владелец местного овощного ларька. — Нехорошо, конечно, но от сердца отлегло, когда узнал, что моя точка уцелела.

Кстати, в не пострадавших от огня торговых рядах рынка жизнь продолжается.

В не пострадавших от огня торговых рядах рынка жизнь продолжается

Пожары на казанских рынках

Серия пожаров в торговых объектах татарстанской столицы прокатилась в 2013—15 годах. Общая сумма ущерба для предпринимателей составила около 2 млрд рублей, причем некоторые из них успели погореть дважды, а то и трижды: в «Новой Туре», на «Вьетнамском», в «Адмирале» или в ТЦ «Порт».

13 мая 2013 года вспыхнул технополис «Новая Тура». Огнем охватило два складских помещения площадью 20 тыс. кв. м, и до самого утра с ним не могли справиться. Хотя для тушения привлекали вертолет, а гидрант тянули из поселка Новая Тура в паре километров от ЧП, так что шланг перекрыл трассу на Зеленодольск и движение встало. Обошлось без жертв, но пожар нанес огромный ущерб: сгорела собственность почти 90 предпринимателей на сумму около 1 млрд рублей. Товар большинства оказался не застрахован.

вспыхнул технополис «Новая Тура». Огнем охватило два складских помещения площадью 20 тыс. кв. м, и до самого утра с ним не могли справиться. Хотя для тушения привлекали вертолет, а гидрант тянули из поселка Новая Тура в паре километров от ЧП, так что шланг перекрыл трассу на Зеленодольск и движение встало. Обошлось без жертв, но пожар нанес огромный ущерб: сгорела собственность почти 90 предпринимателей на сумму около 1 млрд рублей. Товар большинства оказался не застрахован. 24 июля 2014 года пожар произошел на казанском рынке «Даурия», хоть и не такой крупный, как в «Новой Туре» и в других торговых точках. Сгорел новый крытый павильон площадью 120 кв. метров.

Фото youtube.com

12 октября 2014 года сгорел торговый павильон рынка «Караваево» в Авиастроительном районе Казани. Площадь возгорания составила около 2400 кв. м, пожару присвоили четвертую степень сложности. Здание потушили почти через два часа.

сгорел торговый павильон рынка «Караваево» в Авиастроительном районе Казани. Площадь возгорания составила около 2400 кв. м, пожару присвоили четвертую степень сложности. Здание потушили почти через два часа. 13 октября 2014 года, то есть на следующий день, вспыхнуло и полностью выгорело здание легендарного Вьетнамского рынка в Советском районе (формально — рынок «Витарус»). Огонь охватил более 2,8 тыс. кв. м, тушили пожар более пяти часов. Жертв не было, но 150 предпринимателей остались без товара. Владелица рынка мадам Дао Тхи Кой высказывала версию о поджоге, что оказалось правдой: позднее был задержан подозреваемый Максим Николаев. Мужчина признал вину и был приговорен к 4 годам и 10 месяцам колонии общего режима.

Фото: Роман Хасаев

11 марта 2015 года случился самый страшный пожар в казанских торговых объектах — вспыхнул ТЦ «Адмирал» в Кировском районе. Это ЧП, к сожалению, уже не обошлось без человеческих жертв. Огонь распространился на 4 тыс. кв. м. Спасатели эвакуировали более 650 человек, но некоторые предприниматели отчаянно пытались спасти свой товар. В результате пожара погибли 19 человек (в том числе один спасатель), пострадали более 70. Товара сгорело почти на 1,4 млрд рублей.

случился самый страшный пожар в казанских торговых объектах — вспыхнул ТЦ «Адмирал» в Кировском районе. Это ЧП, к сожалению, уже не обошлось без человеческих жертв. Огонь распространился на 4 тыс. кв. м. Спасатели эвакуировали более 650 человек, но некоторые предприниматели отчаянно пытались спасти свой товар. В результате пожара погибли 19 человек (в том числе один спасатель), пострадали более 70. Товара сгорело почти на 1,4 млрд рублей. 5 июня 2018 года загорелся ТЦ «Порт» в Приволжском районе Казани. Пожар начался утром, еще до того, как торговый центр успели открыть для посетителей. Сотрудников успели эвакуировать, здание оперативно оцепили, чтобы не повторить ошибок с «Адмиралом». Как потом уверяли в руководстве ТЦ, в здании сработала противопожарная система. Но огонь быстро распространялся: с 20 кв. м до 200. Огнеборцы долго не могли приблизиться к очагу возгорания — была угроза обрушения конструкций. В результате полыхало уже на площади 2,8 тыс. кв. м. Справиться с огнем удалось лишь к вечеру.

1 / 23 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Елена Симакова, Василя Ширшова, фото: Максим Платонов