В Казани прошла акция памяти Бориса Немцова

В Казани в годовщину убийства политика Бориса Немцова около десятка человек возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий в Ленинском саду. Об этом рассказал бывший председатель татарстанского отделения ПАРНАС Марсель Шамсутдинов.

Полиция не препятствовала возложению цветов к памятнику. Однако активистов снимали на камеры трое мужчин в гражданской одежде, рассказал Шамсутдинов «Коммерсанту».

Акции памяти политика Бориса Немцова проходят и в других российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, в Нижнем Новгороде. Люди возлагают к мемориальным местам цветы.

Ранее мэрия Казани не согласовала митинг памяти Бориса Немцова, заявив, что организаторы не указали в уведомлении меры санитарного обслуживания акции.

День Немцова. Сейчас Немцов мост. pic.twitter.com/A0BEhdVJ0u — Надежда Митюшкина (@tuha_m) February 27, 2021

27 февраля 2015 года Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве.