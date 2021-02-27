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В Казани прошла акция памяти Бориса Немцова

14:59, 27.02.2021
В Казани прошла акция памяти Бориса Немцова
Фото: flickr.com (архив)

В Казани в годовщину убийства политика Бориса Немцова около десятка человек возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий в Ленинском саду. Об этом рассказал бывший председатель татарстанского отделения ПАРНАС Марсель Шамсутдинов.

Полиция не препятствовала возложению цветов к памятнику. Однако активистов снимали на камеры трое мужчин в гражданской одежде, рассказал Шамсутдинов «Коммерсанту».

Акции памяти политика Бориса Немцова проходят и в других российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, в Нижнем Новгороде. Люди возлагают к мемориальным местам цветы.

Ранее мэрия Казани не согласовала митинг памяти Бориса Немцова, заявив, что организаторы не указали в уведомлении меры санитарного обслуживания акции.

27 февраля 2015 года Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве.

ОбществоВласть Татарстан
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