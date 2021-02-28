Тихановская считает, что Лукашенко весной покинет президентский пост

Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что глава республики Александр Лукашенко уйдет с поста президента уже весной. Такое мнение она выразила в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag.

— Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет, — сказала она.

Тихановская выразила надежду на то, что это получится при помощи давления на белорусские власти: «Давление будет расти день ото дня, в какой-то момент оно станет для Лукашенко слишком сильным, и он уйдет».

Фото: kremlin.ru

Многим кажется, что ничего не меняется, однако в действительности «за последние шесть месяцев изменилась вся страна». По ее мнению, есть люди, которые хотели бы более агрессивной революции, но сама она верит в мирный протест.

В Белоруссии акции протеста вспыхнули после прошедших 9 августа выборов президента страны, по итогам которых Лукашенко победил в шестой раз и набрал 80,1% голосов.

В январе Лукашенко высказывал мнение, что несанкционированные акции протеста в стране затянулись из-за закрытых границ по причине пандемии коронавируса. По мнению белорусского лидера, люди, которые работали в России, остались в стране, «а работать не хотят».