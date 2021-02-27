Казанцев предупредили о поддельных счет-фактурах в почтовых ящиках

В Авиастроительном районе Казани мошенники начали раскладывать в почтовые ящики поддельные счет-фактуры. Об этом сообщает исполком Казани.

В фальшивых квитанциях указаны неверно номер лицевого счета, месяц, площадь помещения, количество проживающих лиц, данные по приборам учета, указана дата 31.02.2021. При сканировании QR-кода появляется запись «Пожертвование в медицинскую гуманитарную организацию». А при сканировании счет-фактуры расчетного центра открывается квитанция другой квартиры.

Управляющая компания Авиастроительного района обратилась в Управление по борьбе с экономическими преступлениями Казани и в отдел полиции Авиастроительного района. О попытке мошенничества предупредили администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов, прокуратуру Авиастроительного района и Комитет ЖКХ.

Ранее эксперты дали советы, как защититься от телефонных мошенников.

Ольга Плешкова