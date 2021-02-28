В Минцифре Татарстана заверили, что под Казанью не строят вышку 5G

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В Минцифре Татарстана прокомментировали новость о том, что жители села в Мамадышском районе вышли против строительства вышки. В ведомстве уверяют, что в поселке строится не станция 5G, а стандартные станции 2G, 3G и 4G.

По данным Минцифры Татарстана, строительство станции мобильным оператором позволит расширить зону радиопокрытия и улучшить качество мобильной связи.

«Еще раз хотим обратить внимание, что возвести базовую станцию без разрешения Роспотребнадзора и Роскомнадзора невозможно. Специалисты проводят большую предварительную работу — проектирование, экспертиза и замеры — прежде чем станция сможет функционировать. Это касается и вышки в Мамадышском районе: все разрешительные документы получены, строительство полностью согласовано», — дали комментарий в пресс-службе.

Новая станция позволит подключить к высокоскоростному интернету жителей поселка «Пятилетка», соседних сел и деревень. При этом санитарные нормы вышек в России в несколько раз выше, чем в европейских странах.

Ранее «Реальное время» сообщало, что жители поселка Совхоз «Пятилетка» в Мамадышском районе Татарстана выступили против строительства вышки 5G.



Ольга Плешкова