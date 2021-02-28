В Казани прокуратура начала проверку после отравления женщины с двумя детьми угарным газом

Фото: Илья Репин (архив)

В Казани прокуратура организовала проверку после того, как женщина и двое маленьких детей отравились угарным газом в квартире. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Надзорное ведомство вместе со специалистами выяснит обстоятельства произошедшего, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При обнаружении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Инцидент произошел сегодня днем. В результате отравления угарным газом средней степени тяжести в больницу попали женщина 1989 года рождения, мальчик 2015 и девочка 2017 годов рождения.

По данным ГУ МЧС РФ по РТ, предварительная причина случившегося — нарушение правил эксплуатации газового оборудования в быту.