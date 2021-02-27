Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг России расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Перечень дополнился 87 моделями, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

В список автомобилей, облагаемых таким налогов, входят: Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Genesis, Infiniti, Jaguar, KIA, Land Rover, Toyota, Lexus, Maserati, Mercedes Benz, Porsche, Volkswagen, Volvo, Aston Martin, Nissan, Bentley, Ferrari, Rolls-Royce, Lamborghini, Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.

Фото: : M 93 / commons.wikimedia.org

По действующему законодательству, владельцы машин стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей обязаны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1 до тех пор, пока с момента выпуска автомобиля прошло не более трех лет. Владельцы машин дороже 5 млн рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, а на автомобили ценником выше 10 млн рублей и возрастом до 10 лет — в тройном.

Напомним, по итогам 2020 года в Татарстане зафиксировано 13 купленных машин класса люкс. Среди российских регионов республика занимает шестое место по этому показателю. В целом по России таких авто продано 1 114 штук.