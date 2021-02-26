Главное о коронавирусе на 26 февраля: новые пункты вакцинации в Татарстане, сертификаты в Евросоюзе

Фото: Максим Платонов

В РПН допустили проведение утренников с родителями



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 52 новых случая COVID-19. Всего на 26 февраля в Татарстане зарегистрирован 17 871 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 14 414 человек, в том числе 78 за минувшие сутки. Умерли за весь период 310 человек.

Накануне в соцсети в одном из сообществ Набережных Челнов местная жительница сообщила, что ее мать умерла после прививки от коронавируса. Минздрав Татарстана организовал проверку, по результатам которой сообщил, что причиной смерти жительницы Челнов послужило осложнение заболевания, не связанного с коронавирусом. С 1 по 8 февраля женщина проходила лечение в Республиканском сосудистом центре БСМП. 8 февраля на фоне тяжелого, нестабильного состояния у жительницы Челнов произошла остановка сердца. В течение получаса ее пытались реанимировать, но врачам не удалось спасти пациентку.



Главный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким рассказала, что антибиотики не являются эффективным препаратом для лечения COVID-19, поскольку «COVID-19 — это вирусное заболевание, на которое антибиотики никак не воздействуют». По ее словам, антибиотики — это препараты, которые позволяют влиять только на бактерии, а против коронавирусной инфекции врачи назначают противовирусные препараты.

Фото: scardio.ru

Ким призвала пациентов с болезнями сердца отказаться от самолечения при COVID-19. По ее словам, применение препаратов, которые не назначены врачом с учетом имеющихся хронических заболеваний, чревато осложнениями и обострениями сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, и сам COVID-19 опасен для лиц с заболеваниями сердца, поэтому «вакцинация таких пациентов должна быть в первую очередь».

В Татарстане официально зарегистрировали еще пять случаев смерти от коронавируса. Умерли две женщины 1937 и 1956 годов рождения и трое мужчин — 1940, 1943 и 1949 годов рождения.



Пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по РТ Миляуша Замалиева сообщила, что с 1 сентября в республике подтвердились 459 случаев заражения коронавирусом, из них школьников — 121, студентов — 128, педагогов — 210 человек. Закрыт 441 очаг, активных очагов 18, все случаи — единичные.

По словам Замалиевой, в республике есть граждане, которые возвращаются из-за границы и не загружают результаты коронавирусных тестов на портал госуслуг. Всего таких граждан — 2 178 человек или 2,7% от прибывших. В отношении них выписаны штрафы на 1,786 млн рублей, в работе остается 316 уведомлений.



Фото: Илья Репин

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов заявил, что число пунктов вакцинации в Татарстане увеличилось и достигло 153. Сюда включены стационарые и мобильные пункты вакцинации на базе фельдшерско-акушерских пунктов.

Роспотребнадзор по Татарстану допустил проведение утренников с родителями. Республиканское управление РПН считает возможным проводить утренники с приглашением на одного ребенка одного взрослого сопровождающего при соблюдении следующих условий: взрослый должен быть не старше 65 лет; заведующий администрацией детского сада принимает решение об организации при условии отсутствия заболеваний или карантина по заболеванию; мероприятие не является общим для всего детского сада; для взрослых должен быть организован входной контроль, термометрия; на одного человека — не менее 4 кв. м; должны быть условия для гигиены рук и иметься облучатель закрытого типа в помещении; после мероприятия — влажная уборка и проветривание.

Снижение предельной цены на «Спутник V»



За последние сутки в России выявили 11 086 новых случаев коронавируса, выздоровели 15 722 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 223 186 человек, а выздоровевших — до 3 783 386 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 428 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 85 304 человека.



За последние сутки в России проведено более 265 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 575,7 тыс. человек.



Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что власти российской столицы смогут через один-два месяца отменить некоторые ограничения по COVID-19. Это случится, если в городе будет сохраняться тренд на снижение заболеваемости.

Фото: mos.ru

Столичные власти ожидают, что в апреле в столице может появиться более заразный «британский» штамм коронавируса, из-за чего есть риск ухудшения эпидемиологической ситуации. Поскольку сейчас пошел спад очередной волны заболеваемости коронавирусом, то врачам дают отпуска, чтобы к апрелю они обязательно были на работе.



Предельную цену вакцины от коронавируса «Спутник V» снизили с 1 942 до 866,81 рубля за два компонента, цена будет одинаковой для всех производственных площадок. Предельная отпускная цена касается только вакцины, которая используется «в масштабных государственных российских программах иммунизации». Снижение стоимости стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства вакцины и роста объемов производства.

Студенты из трех регионов до сих пор не получили социальные выплаты, положенные им за прохождение практики во время пандемии в ноябре — декабре 2020 года. Речь идет о государственных медицинских университетах: Северном (СГМУ) и Алтайском (АГМУ), а также о Дальневосточном федеральном университете. В СГМУ сообщили, что денежные средства на выплаты в учебное заведение вовремя не поступили, а вопрос «решается на уровне учредителя» (Минздрава). Студенты обратились в региональный профсоюз, а также во Всероссийский студенческий союз (ВСС).

В медучреждениях России развернуто 156 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, из которых заняты на сегодня более 120 тысяч, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, месяц назад было развернуто 256 тысяч коек, из которых на тот момент было занято чуть более 70%.

Фото: Ринат Назметдинов

Очередь за российской вакциной в ООН



В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 113 002 186 человек, 2 507 624 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (28 413 373). На второй строчке — Индия (11 063 491), на третьей — Бразилия (10 390 461), на четвертой — Великобритания (4 166 727). Россия занимает пятое место (4 164 802, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (508 307). За ними следуют Бразилия (251 498), Мексика (183 692) Индия (156 825) и Великобритания (122 303).



В статье британской газеты Express журналист Тим Макналти назвал позором Евросоюза вакцинацию итальянской певицы Анны Марии Кьюри российской вакциной «Спутник V». Как сообщил журналист, певица сделала прививку во время гастролей по России, при этом раскритиковала работу по проведению вакцинации. Также Кьюри заявила, что выступает за отправку российской вакцины в Европу и иные страны, чтобы преодолеть проблему нехватки вакцин. По словам Макналти, в Европе озадачены критикой Кьюри — во многих странах ЕС сейчас ведут переговоры и готовятся к приобретению вакцин.

Лидеры стран Евросоюза договорились ввести сертификаты о вакцинации. Они будут готовы в течение трех месяцев. Технические вопросы проработает Еврокомиссия. Для начала такие сертификаты разработают страны-члены ЕС. Задача комиссии — сделать их «совместимыми», чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах союза. В Германии уже решили сделать такие сертификаты. По словам Меркель, с дополнительной информацией о гражданах станут возможны поездки внутри ЕС. Возможно, этот документ может стать основанием для въезда в ЕС из третьих стран.

Фото: tourdom.ru

Страны-члены Организации Объединенных Наций активно направляют в Постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке запросы на российские вакцины от COVID-19. Иногда такие обращения дублируются по двусторонним каналам.

Российскую вакцину «Спутник V» одобрили для экстренного применения во Вьетнаме. В течение первого квартала Вьетнам получит более 1,3 миллиона доз вакцин от коронавирусной инфекции от программы COVAX, Великобритании (AstraZeneca), США (Pfizer) и России («Спутник V»).

Президент США Джо Байден заявил, что программа вакцинации американцев проходит с опережением графика на несколько недель даже с учетом задержек из-за снежных бурь. По словам президента, в течение недели, предшествовавшей его инаугурации, было «введено всего 6 млн доз» вакцины. На этой неделе ввели 12 млн доз — в два раза больше.

Маргарита Головатенко