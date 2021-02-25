В Минздраве РТ призвали пациентов с болезнями сердца отказаться от самолечения при COVID-19

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Если человек, имеющий в анамнезе какие-либо сердечно-сосудистые заболевания, заболел коронавирусной инфекцией, главное — никакого самолечения. В этом случае необходимо обратиться к врачу по месту жительства, призвала жителей Татарстана главный кардиолог республиканского Минздрава Зульфия Ким во время прямого эфира в Instagram, прошедшего в профиле штаба РТ по противодействию распространению COVID-19.



По ее словам, применение препаратов, которые не назначены врачом с учетом имеющихся хронических заболеваний, чревато осложнениями и обострениями сердечно-сосудистых заболеваний. Впрочем, и сам COVID-19 опасен для лиц с заболеваниями сердца, поэтому «вакцинация таких пациентов должна быть в первую очередь».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее генеральный директор НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто заявил, что осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы нередко развиваются после того, как человек переболел COVID-19. При появлении симптомов болезней сердца после коронавируса следует сразу обращаться к специалистам.