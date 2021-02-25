В ООН выстроилась очередь за российскими вакцинами от коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Страны-члены Организации объединенных наций активно направляют в Постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке запросы на российские вакцины от COVID-19. Иногда такие обращения дублируются по двусторонним каналам.

«Существует уже определенная очередь за нашими вакцинами. Мы стараемся по максимуму учесть всех, кто их запрашивает», — рассказал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков.

Он обратил внимание, что первоочередная задача России — обеспечить вакцинами от коронавируса свое население, пишет ТАСС. Однако он отметил, что оказание международной помощи является не менее важной задачей для страны.

Фото: Максим Платонов (архив)

Чумаков добавил, что недавно вакциной от COVID-19 российского производства привился премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес.



Ранее американская газета Washington Post сообщила, что сотрудники госдепартамента США обратились в российским властям с просьбой получить прививку российской вакциной «Спутник V». До этого в этом же издании опубликовали статью, автор которой высказал мнение, что «Спутник V» может быть успешна во всем мире.



Татьяна Демина