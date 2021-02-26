Вакцинацию итальянской певицы «Спутником V» посчитали «позором ЕС»

В статье британской газеты Express журналист Тим Макналти назвал позором Евросоюза вакцинацию итальянской певицы Анны Марии Кьюри российской вакциной «Спутник V». Ее текст приводит «Иносми».



Как сообщил журналист, певица сделала прививку во время гастролей по России, при этом раскритиковала работу по проведению вакцинации: «Что касается Европы, огромная проблема состоит в том, что она не в состоянии как можно быстрее вакцинировать всех граждан. Это мешает их возвращению (к нормальной жизни), а здесь, в Москве, все хорошо, и все работает более или менее в привычном режиме».

Также Кьюри заявила, что выступает «за» отправку российской вакцины в Европу и иные страны, чтобы преодолеть проблему нехватки вакцин. По словам Макналти, в Европе озадачены критикой Кьюри — во многих странах ЕС сейчас ведут переговоры и готовятся к приобретению вакцин.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, страны-члены Организации Объединенных Наций активно направляют в Постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке запросы на российские вакцины от COVID-19. Иногда такие обращения дублируются по двусторонним каналам.

Маргарита Головатенко