Снижена предельная отпускная цена вакцины «Спутник V»

Предельную цену вакцины от коронавируса «Спутник V» снизили с 1 942 до 866,81 рубля за два компонента. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

«Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на [...] «Спутник V», — передает ТАСС сообщение пресс-службы. При этом речь идет об одной двухкомпонентной дозе, без добавления налога на добавленную стоимость.

Фото: Минздрав РФ

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, цена будет одинаковой для всех производственных площадок. Предельная отпускная цена касается только вакцины, которая используется «в масштабных государственных российских программах иммунизации». Снижение стоимости стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства вакцины и роста объемов производства.

Ранее Египет и Гондурас зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».



Ольга Плешкова