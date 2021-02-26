Роспотребнадзор по Татарстану назвал условия для проведения утренников с родителями

Роспотребнадзор по Татарстану допустил проведение утренников с родителями. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Миляуша Замалиева:

«Санитарными правилами предусмотрен запрет на массовые мероприятия в образовательных организациях. Управление РПН по Татарстану считает возможным проведение индивидуальных мероприятий внутри групповой ячейки с приглашением на одного ребенка одного взрослого сопровождающего при соблюдении ряда условий».

Среди условий:

взрослый должен быть не старше 65 лет — эта категория в зоне риска, ей рекомендована самоизоляция;

заведующий администрацией детского сада принимает решение об организации при условии отсутствия заболеваний или карантина по заболеванию;

мероприятие не является общим для всего детского сада;

для взрослых должен быть организован входной контроль, термометрия;

на одного человека — не менее 4 кв. м;

должны быть условия для гигиены рук и иметься облучатель закрытого типа в помещении;

после мероприятия — влажная уборка и проветривание.

Она отметила, что на разобщении по ОРВИ находятся два класса, оба в Казани в разных школах. В этих классах учатся 39 человек. Полностью закрытых на карантин школ в Татарстане нет.

Ранее Минобрнауки Татарстана удалило со своего сайта информацию о том, что родителям разрешили приходить на утренники в детские сады.