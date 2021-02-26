Роспотребнадзор по Татарстану назвал условия для проведения утренников с родителями
Роспотребнадзор по Татарстану допустил проведение утренников с родителями. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Миляуша Замалиева:
«Санитарными правилами предусмотрен запрет на массовые мероприятия в образовательных организациях. Управление РПН по Татарстану считает возможным проведение индивидуальных мероприятий внутри групповой ячейки с приглашением на одного ребенка одного взрослого сопровождающего при соблюдении ряда условий».
Среди условий:
- взрослый должен быть не старше 65 лет — эта категория в зоне риска, ей рекомендована самоизоляция;
- заведующий администрацией детского сада принимает решение об организации при условии отсутствия заболеваний или карантина по заболеванию;
- мероприятие не является общим для всего детского сада;
- для взрослых должен быть организован входной контроль, термометрия;
- на одного человека — не менее 4 кв. м;
- должны быть условия для гигиены рук и иметься облучатель закрытого типа в помещении;
- после мероприятия — влажная уборка и проветривание.
Она отметила, что на разобщении по ОРВИ находятся два класса, оба в Казани в разных школах. В этих классах учатся 39 человек. Полностью закрытых на карантин школ в Татарстане нет.
Ранее Минобрнауки Татарстана удалило со своего сайта информацию о том, что родителям разрешили приходить на утренники в детские сады.ОбществоОбразованиеМедицина Татарстан
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