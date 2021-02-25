Собянин допустил ослабление ограничений из-за COVID-19 в Москве через пару месяцев

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что власти российской столицы смогут через один-два месяца отменить некоторые ограничения по COVID-19. Это случится, если в городе будет сохраняться тренд на снижение заболеваемости.

Сейчас в Москве ежедневно госпитализируют около 500—600 пациентов с коронавирусом, в то время как «еще недавно» этот показатель составлял 1700.

«Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения», — передает RT его слова.

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За минувшие сутки в Москве выявили 1 406 новых случаев COVID-19. За весь период в российской столице зарегистрировали 973 578 случаев. 2 092 пациента с коронавирусом вылечились за сутки, всего — 891 448. За сутки в Москве умерли 47 человек с COVID-19, за весь период пандемии — 14 921 пациент.

В конце января мэрия Москвы сняла часть «антиковидных» ограничений. Власти разрешили столичным барам, клубам и ресторанам работать ночью.

