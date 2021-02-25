Евросоюз введет сертификаты вакцинации

Лидеры стран Евросоюза договорились ввести сертификаты о вакцинации. Они будут готовы в течение трех месяцев, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Технические вопросы проработает Еврокомиссия. Для начала такие сертификаты разработают страны-члены ЕС. Задача комиссии — сделать их «совместимыми», чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах союза.

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В Германии уже решили сделать такие сертификаты. По словам Меркель, с дополнительной информацией о гражданах станут возможны поездки внутри ЕС. Возможно, этот документ может стать основанием для въезда в ЕС из третьих стран, пишет «РИА Новости».

Ранее стало известно, что власти Бали рассматривают возможность открыть въезд для иностранных туристов, сделавших прививку от COVID-19. Для начала предлагается создать тревел-коридор для привитых путешественников из стран, которые уже внедрили массовую вакцинацию, — таких как Китай.



Татьяна Леухина