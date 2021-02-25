Минздрав РТ: антибиотики не являются эффективным препаратом для лечения COVID-19

О том, что антибиотики не являются эффективным препаратом для лечения COVID-19, заявила главный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким во время прямого эфира в Instagram, прошедшего в профиле штаба РТ по противодействию распространению COVID-19.

«COVID-19 — это вирусное заболевание, на которое антибиотики никак не воздействуют. Антибиотики — это те препараты, которые позволяют влиять только на бактерии, а мы говорим о коронавирусной инфекции, и те изменения легких, которые развиваются при ней, они не связаны с бактериальной флорой. Мы назначаем противовирусные препараты. Поэтому антибиотикам — нет», — уточнила эксперт.

Недавно врач призвал россиян не принимать антибиотики бесконтрольно. Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный предупредил, что это может привести к серьезным последствиям — мы останемся без лекарств, способных победить болезнь.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург также говорил, что антибиотики плохо отражаются на выработке антител к COVID-19.