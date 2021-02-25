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В Татарстане подтвердились еще пять смертей от коронавируса

18:47, 25.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще пять смертей от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане официально зарегистрировали еще пять случаев смерти от коронавируса. Умерли две женщины 1937 и 1956 годов рождения и трое мужчин — 1940, 1943 и 1949 годов рождения. Об этом сообщает республиканский оперштаб.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

По состоянию на 25 февраля в Татарстане зарегистрировано 328 летальных случаев от COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в последний раз оперштаб сообщал о случаях смерти 23 февраля — на тот момент было зарегистрировано 323 случая. Тогда болезнь унесла жизни двух мужчин 1936 и 1941 годов рождения. Еще от инфекции скончалась женщина 1950 года рождения.

За последние сутки в России выявили 11 198 случаев заражения коронавирусом, а в республике — 55.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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