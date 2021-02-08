Главное за выходные: французский сборник стихотворений Габдуллы Тукая, МИД РФ завел аккаунт в TikTok
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 8 февраля:
- Госавтоинспекторы зафиксировали массовое ДТП на трассе М-5 в Свердловской области. Столкнулись около 20 автомобилей. В результате масштабной аварии на дороге образовалась пробка длиной 3 километра. Вероятная причина произошедшего — один из автомобилей занесло. Сведений о погибших или госпитализированных нет. Полицейские организовали реверсивное движение.
- Также под Казанью в ДТП попали сразу семь автомобилей. Машины столкнулись на Горьковском шоссе. Среди участников аварии оказалась машина одной из служб такси. Некоторые авто получили повреждения.
- За 11 месяцев 2020 года 25,8% компаний РТ были убыточными. Их совокупный убыток составил 256,2 млрд рублей. За тот же период оставшиеся 74,2% организаций получили прибыль в размере 275,5 млрд рублей.
- В Дагестане задержали двоих сотрудников Росгвардии, которые подозреваются в убийстве 34-летнего мужчины, произошедшем в отделе полиции в Махачкале. 6 февраля около 20.00 в одном из кабинетов здания ОП по Советскому району в Махачкале «из-за ранее возникших неприязненных отношений» двое сотрудников Росгвардии многократно выстрелили в местного жителя, в результате чего тот скончался.
- В акватории Байкала в субботу произошло землетрясение магнитудой 4,5. В Иркутской области и Бурятии ощущались толчки силой от 2 до 6 баллов. Эпицентр — Кабанский район Бурятии. Толчки от 4 до 6 баллов ощущались в 25 населенных пунктах республики и в Иркутской области, в самом Иркутске ощущались толчки в 3 балла. Информации о жертвах и разрушениях нет.
- 1 января во Франции издали сборник с несколькими переведенными стихотворениями Габдуллы Тукая. Сборник называется Extraits d’une dernière goutte de larme, что переводится как «Последняя капля слезы». Габдуллу Тукая составители сборника называют «пожалуй, величайшим представителем культуры Татарстана, республики в составе Российской Федерации».
- Пресс-служба российского Министерства иностранных дел завела аккаунт в социальной сети TikTok. Дипведомство собирается вести «информационную работу» и на этой площадке.
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении гендиректора Первого канала Константина Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Эрнст получил орден за большой вклад в развитие СМИ. Кроме того, указ распределяет еще ряд наград. Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получил и худрук Александринского театра в Санкт-Петербурге Валерий Фокин.
- По итогам проверки Роспотребнадзором Татарстана соблюдения организации питания в школах выяснилось, что 65% проверенных образовательных учреждений не соблюдают установленные требования. Более 80% случаев несоблюдения правил — режимные вопросы в организации работы кухни: нарушения в порядке мытья посуды, в соблюдении санитарно-дезинфекционного режима и правил личной гигиены персоналом пищеблока.
- Илон Маск за неделю стал богаче на $11,5 млрд — состояние Маска достигло $184,3 млрд. Курс акций Tesla повысился на этой неделе на 7,4%. По итогам торговой сессии в США в пятницу стоимость ценных бумаг достигла $852,23.
- На фестивале креативных саней «SunnуФЕСТ» в Мамадыше испекли большой блин и побили российский рекорд: представители Книги рекордов России следили за прозрачностью процесса и зафиксировали новый рекорд — 2 м 51 см.
- СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателя telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главного редактора канала Романа Протасевича. В ноябре Белоруссия уже обращалась к Польше с заявлением выдать основателей telegram-канала Nexta. Также «Реальное время» сообщало, что в январе в Белоруссии по политическим мотивам задержали не менее 873 человек.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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