Татарстанстат: в январе — ноябре 2020 года четверть компаний РТ были убыточными

Фото: Олег Тихонов (архив)

Татарстанстат подсчитал, что за 11 месяцев 2020 года 25,8% компаний РТ были убыточными. Их совокупный убыток составил 256,2 млрд рублей.

За тот же период оставшиеся 74,2% организаций получили прибыль в размере 275,5 млрд рублей, следует из материалов республиканского статистического ведомства.

В январе — ноябре сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций составил 19,4 млрд рублей.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (кроме ОКВЭД «Деятельность финансовая и страховая») вырос на 53% к тому же периоду 2019 года и достиг 215,5 млрд рублей.

Наибольший рост сальдо наблюдается в таких отраслях, как организация досуга и развлечений (в 3,6 раза), строительство (в 2,3 раза), а также профессиональная, научная и техническая деятельность (в 2,1 раза).

По предварительным прогнозам ВРП Татарстана составит около 2,4 трлн рублей, индекс промышленного производства — 2,6 трлн рублей.

