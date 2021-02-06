В Мамадыше на фестивале «SunnуФЕСТ» испекли гигантский блин и побили российский рекорд

На фестивале креативных саней «SunnуФЕСТ» в Мамадыше испекли большой блин специально для Книги рекордов России.

Блин пекли на сковороде диаметром 2,5 метра и весом в 800 кг. Мамадышцы побили результат, которого добились в 2014 году жители города Дмитрова в Московской области — диаметр их блина был 2,17 м. Представители Книги рекордов России следили за прозрачностью процесса и зафиксировали новый рекорд — 2 м 40 см.

Также на открытом воздухе готовили глинтвейн — еще один гастрономический бренд фестиваля.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в этом году мероприятие проходило в юбилейный, пятый раз.