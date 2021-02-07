На Байкале произошло землетрясение, толчки ощущались в Бурятии и Иркутске

Фото: Единая геофизическая служба РАН

В акватории Байкала в 19.10 мск в субботу произошло землетрясение магнитудой 4,5. В Иркутской области и Бурятии ощущались толчки силой от 2 до 6 баллов. Об этом свидетельствуют данные байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.



Эпицентр — Кабанский район Бурятии. Толчки от 4 до баллов ощущались в 25 населенных пунктах республики и в Иркутской области, в самом Иркутске ощущались толчки в 3 балла. Информации о жертвах и разрушениях нет.

Фото: pixabay.com

Напомним, на Байкале периодически происходят землетрясения. Ученые сообщали, что землетрясение в Иркутске и Бурятии от 10 декабря было самым мощным для среднего Байкала за последние 20 лет. В Иркутске вводился режим повышенной готовности. За 2020 год на Байкале отметили уже четыре землетрясения магнитудой свыше 4 баллов.