Во Франции издали сборник стихотворений Габдуллы Тукая

1 января во Франции издали сборник с несколькими переведенными стихотворениями Габдуллы Тукая. Сборник называется Extraits d’une dernière goutte de larme, что переводится как «Последняя капля слезы».



«Проходят годы, сменяются поколения. Люди больше не живут, как их предки сто лет назад. Сколько раз за век менялся наш образ жизни, наша повседневная жизнь и наше мышление? Существенно изменили свой облик татарские села и даже столица Казань. От своих предков татарский народ унаследовал национальный дух, ставший более терпимым, более демократичным с точки зрения современного мира; некоторые традиции, сохранившиеся в обществе; язык, ставший более красочным за счет заимствований. А великий поэт по-прежнему говорит об этом мире», — сказано в аннотации книги.

Габдуллу Тукая составители сборника называют «пожалуй, величайшим представителем культуры Татарстана, республики в составе Российской Федерации».

В книге — 60 страниц. На Amazon книгу можно приобрести за €10. Такой же сборник издавался и на русском языке.

Маргарита Головатенко