Российский МИД завел аккаунт в TikTok
Пресс-служба российского Министерства иностранных дел завела аккаунт в социальной сети TikTok. Дипведомство собирается вести «информационную работу» и на этой площадке.
Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, создать профиль в этой социальной сети на Смоленской площади «планировали давно».
@midrussia
Без комментариевoriginal sound — МИД России
«А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа», — подчеркнула она.
Напомним, перед проведением протестных акций 23 и 31 января в России активно заговорили о высоком уровне политической пропаганды в соцсетях. Депутаты и правоохранители стали жаловаться на попытки вовлечь в нарушения и массовые беспорядки подростков и школьников.ОбществоВластьТехнологииМедиа
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