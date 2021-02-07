СК Белоруссии потребовал у Польши экстрадиции создателя Telegram-канала Nexta

СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича. Об этом «СБ. Беларусь сегодня» сообщил Начальник международно-правового отдела Следственного комитета Михаил Вавуло.



По его словам, документы направили в Польшу через генерального прокурора: «С данной страной у нас заключён международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции. Посмотрим, насколько это государство будет исполнять взятые на себя международные обязательства о выдаче лиц, которые преследуются белорусским Следственным комитетом в уголовном порядке».

Фото: wikimedia.org

В ноябре Белоруссия уже обращалась к Польше с заявлением выдать основателей telegram-канала NEXTA.

Маргарита Головатенко