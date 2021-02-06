Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В документе указано, что Эрнст получил орден за большой вклад в развитие СМИ.

Кроме того, указ распределяет еще ряд наград. Еще один орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получил худрук Александринкого театра в Санкт-Петербурге Валерий Фокин.

kremlin.ru

Орден Дружбы президент указал вручить советнику президента «Российской академии художеств» Андрею Хазину.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени полагается главе нижегородского областного отделения Союза художников России Владимиру Величко и главному дирижеру Новосибирского оперного театра Евгению Волынскому. Аналогичные награды получат артистка Александринского театра Елена Зимина и гендиректор ООО «Прорыв» Дмитрий Поштаренко.

Ряд званий получат и другие деятели культуры. Кроме того, награды вручат за проявления героизма и мужества.