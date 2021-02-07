Новости общества

20:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Правозащитники насчитали более 870 задержанных за месяц в Белоруссии по политическим мотивам

18:16, 07.02.2021
Правозащитники насчитали более 870 задержанных за месяц в Белоруссии по политическим мотивам
Фото: wikimedia.org

В январе в Белоруссии по политическим мотивам задержали не менее 873 человек, говорится в сообщении на сайте незарегистрированного в стране правозащитного центра «Весна».

В центре уточнили, что были задержаны более 390 женщин и 475 мужчин.

Также правозащитникам известно о задержании шести несовершеннолетних, самому младшему из них — 13 лет. Кроме того, известно о задержании двух 72-летних мужчин.

Как рассказали в центре, в январе этого года было вынесено не менее 489 постановлений суда в отношении участников протестов. Арестом наказано 304 человека, штрафом — 137, двое — арестом и штрафом. 40 протоколов отправлено на доработку, и только шесть административных дел прекращено.

Напомним, белорусский Следком потребовал от Польши экстрадировать создателей телеграм-канала NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем