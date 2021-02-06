Илон Маск за неделю стал богаче на $11,5 млрд

Фото: Daniel Oberhaus / flickr.com

Американский бизнесмен Илон Маск стал лидером среди самых богатых людей планеты по недельному приросту состояния. За неделю он разбогател на $11,5 млрд.

По данным Forbes, состояние Маска достигло $184,3 млрд. Курс акций Tesla повысился на этой неделе на 7,4%. По итогам торговой сессии в США в пятницу стоимость ценных бумаг достигла $852,23.

Состояния основателей Google Сергея Брина и Ларри Пейджа увеличились на $10,4 млрд и $10 млрд соответственно, пишет издание.

Создавший Amazon Джефф Безос за неделю стал богаче на $7,7 млрд на фоне роста акций компании на 4,6%.

Напомним, в сентябре Илон Маск за сутки потерял $16,5 млрд. В тот момент акции Tesla упали на 21%.