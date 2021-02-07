В Свердловской области на трассе столкнулось 20 автомобилей

Фото: Максим Платонов

Гаишники зафиксировали массовое ДТП на трассе М5 в Свердловской области. Столкнулось около 20 автомобилей.

В результате масштабной аварии на дороге образовалась пробка длиной три километра, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.



«Тревожная ситуация произошла на территории Сысертского городского округа в районе 182—185 километров федеральной трассы М-5 Екатеринбург — Челябинск. Вероятно, один из водителей, несмотря на усложнившиеся погодные условия и состояние дорог с ледяным покровом, превысил скорость или его транспортное средство занесло. Из-за резкого торможения столкновение произошло с порядка 20 машинами», — заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, сведений о погибших или госпитализированных нет. Полицейские организовали реверсивное движение.

По информации регионального главка МЧС, на место происшествия был отправлен пункт обогрева. Спасатели отогревают и отпаивают горячим чаем участников ДТП, также оказывают помощь в расчистке участка дороги от поврежденных автомобилей.