В Дагестане задержали двоих сотрудников Росгвардии, подозреваемых в убийстве экс-главы поселка

В Дагестане задержали двоих сотрудников Росгвардии, которые подозреваются в убийстве 34-летнего мужчины, произошедшем в отделе полиции в Махачкале. По данным СУ СК России по республике, против силовиков возбуждено дело об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как считает следствие, 6 февраля около 20:00 в одном из кабинетов здания ОП по Советскому району в Махачкале «из-за ранее возникших неприязненных отношений» двое сотрудников Росгвардии многократно выстрелили в местного жителя, в результате чего тот скончался.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне более 300 жителей села Новокули собрались у отдела полиции в Махачкале, сообщили в МВД Дагестана. Причина — по данным СМИ экс-глава села Новокули Новолакского района был убит в одном из отделов полиции в Махачкале.

По информации МВД, жители села Новокули собрались у отдела полиции в связи с происшествием вследствие «конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившейся трагедией».