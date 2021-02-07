Роспотребнадзор РТ нашел нарушения в организации питания в 65% школ

По итогам проверки Роспотребнадзором Татарстана по соблюдения организации питания в школах выяснилось, что 65% проверенных образовательных учреждений не соблюдают установленные требования.



С ноября 2020 года в республике проверили 537 учебных заведений из 1589, то есть 33,8%. Из них нарушения нашли в 349 школах, то есть в 65%. В целом число несоблюдения правил — 1189. Более 80% — режимные вопросы по организации работы кухни: нарушения в порядке мытья посуды, в соблюдении санитарно-дезинфекционного режима и правил личной гигиены персоналом пищеблока.

Еще у ведомства были замечания к 70,4% поставщиков. Замечания касались сопроводительной документации, маркировки, условий хранения продуктов, прохождения сотрудниками медосмотра.

Фото: realnoevremya.ru

Школам-нарушителям выданы предписания об устранении нарушений. В отношении должностных лиц поставщиков продуктов питания составлено 22 протокола об административном правонарушении, сообщает «НТР-24".

Ранее сообщалось о выявлении нарушений в организации питания учеников в Нижнекамской школе №16.