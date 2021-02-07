Вакцина AstraZeneca показала ограниченную эффективность против нового штамма COVID-19

Фармацевтическая компания AstraZeneca признала, что ее вакцина от коронавируса лишь ограниченно защитит от «южноафриканского» штамма SARS-CoV-2. Это показали исследования, проведенные южноафриканскими и британскими учеными

«При испытании фазы I/II первоначальные данные показали ограниченную эффективность против легкой формы заболевания, главным образом против южноафриканского варианта B.1.351", — цитирует Financial Times представителя компании.

В AstraZeneca подчеркнули, что ученые фармгиганта вместе со специалистами из Оксфордского университета начали адаптировать вакцину против этого варианта коронавируса. Там рассчитывают, что вакцину удастся подготовить «к осенним поставкам».

Возникновение в Великобритании и ЮАР новых, более заразных штаммов коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, вызывает серьезные опасения с конца прошлого года. Есть предположения, что они не только более заразные, но и более летальные. Кроме того, появились вопросы об эффективности существующих вакцин против новых штаммов коронавируса.

Ранее сообщалось, что разработчики первой российской вакцины от коронавируса продолжат сотрудничать с Евросоюзом и англо-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca.

