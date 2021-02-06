Жириновский претендует на лавры спасителя российской вирусологии

Владимир Жириновский в эфире радиостанции "КП" сообщил, что он внес личный вклад в развитие российской вирусологии. По мнению лидера ЛДПР, российские ученые не смогли бы создать вакцину от коронавируса, если бы не его решительные действия.

Если верить политику, примерно 10 лет назад в Центре им. Гамалеи накопились долги за электричество. Если бы электроэнергию отключили за неуплату, опытные образцы вирусов, хранящиеся в научном центре, погибли бы. Но тут появился Жириновский и вмешался в ситуацию. «Я спас. Им не отключили свет. Все образцы вирусов спасены. Мой вклад. Сейчас бы у нас не было вакцины и умерло бы еще больше людей», — в своей обычной резкой манере сообщил Жириновский и посетовал, что этот случай прошел мимо СМИ, и никто не называет его спасителем российской вирусологии.

Напомним, в декабре 74-летнего политика вновь переизбрали председателем ЛДПР.



Людмила Губаева