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Жириновский претендует на лавры спасителя российской вирусологии

10:06, 06.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Жириновский претендует на лавры спасителя российской вирусологии
Фото: duma.gov.ru

Владимир Жириновский в эфире радиостанции "КП" сообщил, что он внес личный вклад в развитие российской вирусологии. По мнению лидера ЛДПР, российские ученые не смогли бы создать вакцину от коронавируса, если бы не его решительные действия.

Если верить политику, примерно 10 лет назад в Центре им. Гамалеи накопились долги за электричество. Если бы электроэнергию отключили за неуплату, опытные образцы вирусов, хранящиеся в научном центре, погибли бы. Но тут появился Жириновский и вмешался в ситуацию. «Я спас. Им не отключили свет. Все образцы вирусов спасены. Мой вклад. Сейчас бы у нас не было вакцины и умерло бы еще больше людей», — в своей обычной резкой манере сообщил Жириновский и посетовал, что этот случай прошел мимо СМИ, и никто не называет его спасителем российской вирусологии.

Напомним, в декабре 74-летнего политика вновь переизбрали председателем ЛДПР.

Людмила Губаева
ОбществоВластьМедицина
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