В Татарстане отмечены еще две смерти от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в Татарстане подтвердились еще два смертельных случая от коронавируса. Таким образом в республике теперь насчитывается уже 290 официально зарегистрированных жертв пандемии COVID-19.

В Минздраве РТ уточняют, что умерли две женщины 1948 и 1979 года рождения.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, что власти РТ всегда подчеркивают: смертельный случай подтверждается не сразу. На анализы уходит до нескольких дней. Оперштаб республики также перестал уточнять какие-либо дополнительные сведения, чтобы нельзя было точно понять о ком идет речь, а значит никак бы не нарушался закон о персональных данных.

За минувшие сутки в РТ зарегистрировали 84 новых случая заражения коронавирусом. Всего их с начала пандемии отмечено уже 16 553.



