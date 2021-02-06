В Татарстане за сутки провакцинировали более 20 тысяч человек

На 6 февраля в Татарстане провакцинировано 20 005 человек, из них вторую дозу получили 3 438 человек. На сегодняшний день использовано 24,7% из 81 122 комплектов доз вакцины.

Фото: mos.ru

Записаться на вакцинацию можно через:

единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);

портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;

по единому номеру 122;

при обращении в МФЦ;

при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Напомним, вчера в Татарстане были провакцинированы 15 398 человек. За последние сутки в Татарстане зарегистрировали 84 случая коронавируса.