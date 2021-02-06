В Татарстане за сутки провакцинировали более 20 тысяч человек
На 6 февраля в Татарстане провакцинировано 20 005 человек, из них вторую дозу получили 3 438 человек. На сегодняшний день использовано 24,7% из 81 122 комплектов доз вакцины.
Записаться на вакцинацию можно через:
- единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
- портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
- по единому номеру 122;
- при обращении в МФЦ;
- при обращении по контактным телефонам в поликлинику.
Напомним, вчера в Татарстане были провакцинированы 15 398 человек. За последние сутки в Татарстане зарегистрировали 84 случая коронавируса.ОбществоМедицина Татарстан
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