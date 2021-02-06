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В Татарстане за сутки провакцинировали более 20 тысяч человек

13:14, 06.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки провакцинировали более 20 тысяч человек
Фото: mos.ru

На 6 февраля в Татарстане провакцинировано 20 005 человек, из них вторую дозу получили 3 438 человек. На сегодняшний день использовано 24,7% из 81 122 комплектов доз вакцины.

Фото: mos.ru

Записаться на вакцинацию можно через:

  • единый портал госуслуг РФ (ЕПГУ);
  • портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан;
  • по единому номеру 122;
  • при обращении в МФЦ;
  • при обращении по контактным телефонам в поликлинику.

Напомним, вчера в Татарстане были провакцинированы 15 398 человек. За последние сутки в Татарстане зарегистрировали 84 случая коронавируса.

ОбществоМедицина Татарстан
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