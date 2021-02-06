Роспотребнадзор выявил 124 нарушения ковидных предписаний на объектах в РТ в январе

Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова на совещании в Доме Правительства РТ сообщила, что по результатам январской проверки 2 430 объектов ведомством нарушения удалось выявить в 124.



Больше всего сотрудники Роспотребнадзора проверяли объекты сферы развлекательных услуг. Так, в январе проверили 208 объектов. В большинстве случаев все необходимые меры соблюдались, однако, на некоторых объектах Бугульмы и Елабуги предписания не выполнялись.

Трофимова отчиталась и по проверкам в образовательных организациях — после новогодних каникул ведомство проверило 370 детсадов и школ, в 35 из них выявили нарушения. Самое частое нарушение — отсутствие антисептиков для обработки рук детей и персонала. Еще выборочно было проверено 16 вузов, по ним замечаний нет.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, заболеваемость в Татарстане сохраняется на стабильном уровне — в среднем в феврале каждый день регистрировалось по 85 случаев заражения.