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Роспотребнадзор снова отчитался о стабильной ситуации по COVID-19 в Татарстане

12:38, 06.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор снова отчитался о стабильной ситуации по COVID-19 в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

Заболеваемость в Татарстане сохраняется на стабильном уровне — в среднем в феврале каждый день регистрировалось по 85 случаев заражения. В январе 2021 года всего зарегистрировано 2 762 случая, что на 6% меньше показателя за декабрь 2020 года. Об этом сообщила врио руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова на совещании в Доме правительства РТ.

На 34% возросла заболеваемость жителей республики старше 65 лет. По словам Трофимовой, это объясняется новогодними каникулами и посещением гостей. Число внутрисемейных заражений возросло на 73%.

Наиболее высокие показатели заболеваемости наблюдаются в Казани и в Высокогорском, Пестречинском, Камско-Устьинском районах.

Фото: realnoevremya.ru

По данным на 6 февраля, в Татарстане зарегистрировано 16 553 случая COVID-19, в том числе 84 случая за последние сутки.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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