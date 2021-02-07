Канцлер Австрии заявил о готовности привиться российской или китайской вакциной

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил готовность привиться российской или китайской вакциной от COVID-19 в том случае, если они пройдут регистрацию в Евросоюзе. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Welt am Sonntag.



«Да, если вакцины будут зарегистрированы в Европе», — ответил Курц на вопрос о том, может ли он сделать прививку препаратом российского производства «Спутник V» или вакциной, разработанной в Китае.

По его словам, когда речь идет о вакцинах, следует говорить только об их эффективности, а не о геополитике.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, в декабре власти Австрии объявили третий локдаун из-за коронавируса. Вакциной «Спутник V» после публикации в журнале Lancent результатов III фазы клинических испытаний

заинтересовались многие страны. Агентство Bloomberg назвало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одним из самых крупных прорывов в науке со времен СССР.