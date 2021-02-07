Bloomberg: «Спутник V» — один из крупнейших научных прорывов России со времен СССР
Агентство Bloomberg назвало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одним из самых крупных прорывов в науке со времен СССР. На мировую оценку повлияла публикация в авторитетном научном журнале The Lancet результатов III фазы клинических испытаний.
В исследовании сказано, что российская вакцина лучше китайской и ничуть не хуже вакцин американского и европейского производства. После публикации в журнале препаратом заинтересовались многие страны. В настоящий момент вакцина российского производства получила одобрение на использование от 19 государств.
Так, например, одной из последних стран, договорившихся о поставке «Спутника V», стал Парагвай.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на основе публикации результатов ее исследования в научном журнале The Lancet.ОбществоМедицина
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