Главное о коронавирусе на 3 февраля: число вакцинированных превысило число заразившихся, Lancet о «Спутник V»

В Татарстане отметили перераспределение в структуре форм заболеваний коронавирусом



В Татарстане зарегистрировано 85 новых случаев COVID-19, из них 5 — завозные, 80 — контактные. 24 человека госпитализировано, лечатся дома. На 3 февраля в Татарстане зарегистрировано 16 302 случая заражения коронавирусом.



Больше всего новых заболевших выявлено в возрастных группах от 30 до 50 лет (26) и от 50 до 60 (16). В Казани выявили 68 случаев, в Набережных Челнах — 2.



Выздоровело за весь период 12 812 человек, в том числе 92 за минувшие сутки. Умерли за весь период 278 человек.



За сутки проведено 7 827 тестов на коронавирус, всего — более 1,54 млн тестов.

Накануне в Татарстане зарегистрировали еще пять случаев смерти от коронавируса — умерли три женщины 1946, 1972 и 1981 годов рождения и двое мужчин 1955 и 1976 годов рождения. За весь период пандемии умерли 278 татарстанцев.

В Казанском федеральном университете стартовала вакцинация сотрудников от коронавируса. Прививку делают в университетской клинике КФУ по утвержденному плану-графику. Провакцинироваться уже хотят более 950 сотрудников университета.



В Набережные Челны поступило 6 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». На сегодняшний день около 5 тысяч жителей города записались на прививку. Ее можно сделать в поликлиниках №3, 4, 6 и 7, в больницах №2 и 5 и в Госпитале для ветеранов войн.

В Роспотребнадзоре Татарстана отметили перераспределение в структуре форм заболеваний коронавирусом. Заболеваемость внебольничной пневмонией уменьшилась на 6%. Бессимптомные формы заболеваний снизились на 8%, тяжелые формы — на 33%.

В Роспотребнадзоре Татарстана отметили, что бессимптомные формы заболеваний снизились на 8%, тяжелые формы — на 33%. Фото: Максим Платонов

В Альметьевске увеличили количество пунктов вакцинации от COVID-19. Они появились в Альметьевской ЦРБ, в поликлинике №3 и медсанчасти «Татнефти». На вакцинацию необходимо предварительно записаться, позвонив в медучреждение.



В Татарстане на 3 февраля привито вакциной «Спутник V» 14 100 человек, из них вторую дозу получили 2 617 человек. Всего использовано 42,4% из 33 242 комплектов доз вакцины.



Слепота из-за COVID-19

За последние сутки в России выявили 16 474 новых случая коронавируса, выздоровели 24 822 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 3 884 730 человек, а выздоровевших — до 3 365 367 человек.



Умерло 526 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 74 684 пациента.



За последние сутки в России проведено более 287 тыс. тестов на коронавирус, всего — 102,8 млн. Под медицинским наблюдением остаются 626,3 тыс. человек.



Международный научный журнал Lancet опубликовал статью российских ученых из Центра им. Гамалеи о результатах третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». Эффективность вакцины оценивается теперь в 91,6%.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн назвал причиной повторного заражения коронавирусом ослабление иммунитета или небольшое количество клеток памяти в иммунной системе. По его словам, случаи вторичного заражения COVID-19 редки.

Ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын выразил мнение, что в России новая вспышка COVID-19 может начаться весной: в конце марта или в начале апреля, с приходом тепла. «Сбить» очередную волну эпидемии, по его словам, можно при помощи вакцинации.

Александр Гинцбург, директор центра Гамалеи, считает, что вакцина «Спутник V» сможет защищать от коронавируса больше двух лет: «У нас существует очень большая надежда, подтвержденная уже имеющимися экспериментальными фактами, что продолжительность действия вакцинного препарата, созданного на данной платформе, будет не несколько месяцев, и даже не год, а по крайней мере два года и более, что, конечно, является предметом нашего дальнейшего исследования».

Количество прошедших вакцинацию от коронавируса по всему миру впервые превысило число заразившихся. Фото: tatarstan.ru

Эпидемиологи Роспотребнадзора заявили, что полная слепота после COVID-19 (ранее такое осложнение зафиксировали у пациентки в Британии) является единичным случаем. Поэтому нельзя делать вывод о том, что это однозначно связано с коронавирусной инфекцией.

В России планируют начать клинические исследования антитела, нейтрализующего коронавирус. Скоро эти результаты будут переданы в Минздрав РФ для получения разрешения на проведение клинических испытаний на пациентах с COVID-19, имеющих ряд сопутствующих заболеваний.



Умер британский капитан, собравший, 39 миллионов фунтов для врачей

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 103 877 370 человек, 2 253 170 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса.



По количеству заболевших места с первое по четвертое занимают США (26 432 150), Индия (10 777 284), Бразилия (9 283 418), Великобритания (3 863 757). Россия занимает пятое место (3 842 145, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (446 807). За ними следуют Бразилия (226 309), Мексика (159 533), Индия (154 596) и Великобритания (108 225).

Умер капитан Томас Мур, собравший 39 миллионов фунтов для врачей во время пандемии коронавируса. Акция привлекла большое внимание общественности, и в июле 2020 года Елизавета II посвятила капитана Мура в рыцари. Недавно у него диагностировали COVID-19.

Умер капитан Томас Мур, собравший 39 миллионов фунтов для врачей во время пандемии коронавируса. Фото: twitter.com/captaintommoore

С 25 по 31 января в мире от коронавируса умерли 96 364 человека — это самый высокий недельный показатель смертности с начала пандемии. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предыдущий антирекорд по количеству летальных исходов от COVID-19 был зарегистрирован на предыдущей неделе — 95 991 умерший.



Количество прошедших вакцинацию от коронавируса по всему миру впервые превысило число заразившихся. По данным ТАСС, в мире привились не менее 105,1 млн человек, заразились — около 103,9 млн.

Конфедерация датской промышленности и торговая палата Дании достигли соглашения с правительством о введении цифровых «коронапаспортов» с информацией о вакцинации. Мера вводится, чтобы дать возможность частично возобновить деловую жизнь страны.

В Латвии заражение COVID-19 впервые обнаружено у кошки, еще у нескольких кошек обнаружены антитела к новому коронавирусу. Всего образцы были собраны у 240 кошек.

Медики из Турции обнаружили, что заражение коронавирусом ведет к снижению концентрации витамина А в организме. Чьи молекулы критически важны для синтеза противовирусных белковых молекул — интерферонов.

Канцлер Германии Ангела Меркель положительно оценила данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V». «Сегодня мы видели хорошие данные о российской вакцине», — сказала Меркель.

Ученые из Великобритании и Китая в лабораторных исследованиях подтвердили эффективность препарата тапсигаргин для лечения COVID-19 . Он способен лечить комплексные инфекции коронавируса и гриппа.

Дарья Пинегина, Диана Вагапова