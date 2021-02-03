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В Татарстане первую дозу «Спутник V» получили 14 тысяч человек

10:27, 03.02.2021
В Татарстане первую дозу «Спутник V» получили 14 тысяч человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане на 3 февраля провакцинированы вакциной «Спутник V» 14 100 человек, из них вторую дозу получили 2 617 человек. Об этом сообщает республиканский оперштаб.

Всего использовано 42,4% из 33 242 комплектов доз вакцины.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вчера сообщалось, что две дозы вакцины «Спутник V» получили 2 604 человека. Таким образом, за сутки второй укол сделали пятеро.

ОбществоМедицина Татарстан
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