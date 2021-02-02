Вирусолог назвал причины повторного заражения COVID-19

Причиной повторного заражения коронавирусом может стать ослабление иммунитета или небольшое количество клеток памяти в иммунной системе. «Сказать, что этот человек может повторно заболеть, а у этого такого шанса нет — довольно трудно, пока этот вопрос точно не ясен», — заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Эксперт отметил, что случаи вторичного заражения COVID-19 редки. По его словам, повторное заболевание человек должен переносить легче, так как в его организме сохраняются остатки иммунитета.

«Кроме того, любой иммунитет может быть «пробит» очень высокой дозой вируса. Не исключено, что при повторном случае заражения, человек получает более высокую дозу вируса, и он «пробивает» остаточный иммунитет», — рассказал Альтштейн в интервью телеканалу «Звезда».

Фото: realnoevremya.ru

Чтобы избежать заражения коронавирусом вирусолог порекомендовал соблюдать противоэпидемические меры, носить средства индивидуальной защиты и пройти вакцинацию.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова порекомендовала россиянам, переболевшим COVID-19, воздержаться от вакцинации. Она отметила, что зарегистрировано минимальное количество случаев повторного заражения коронавирусом.

Татьяна Демина