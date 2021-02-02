В центре Гамалеи рассказали, когда в России может начаться очередная волна коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

В России новая вспышка COVID-19 может начаться весной: в конце марта или в начале апреля, с приходом тепла. Такое мнение выразил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын.

Он предположил, что «сбить» очередную волну эпидемии можно при помощи вакцинации, передает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

За минувшие сутки в России выявили 16 643 новых случая коронавируса. Общее число заболевших за весь период пандемии увеличилось до 3 884 730. В Татарстане зарегистрировали 85 заболевших коронавирусом за сутки. Всего в республике зафиксировали 16 217 случаев.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что России не удастся достичь нулевых показателей по заболеваемости коронавирусом, однако на ситуацию с распространением инфекции может повлиять вакцинация.



На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что россияне могут отказаться от ношения масок в общественных местах уже в 2021 году. По ее данным, антитела выработались уже у 20—25% граждан.



Татьяна Леухина