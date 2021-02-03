Число тяжелых форм заболевания коронавирусом в Татарстане снизилось на 33%

В Роспотребнадзоре Татарстана отметили перераспределение в структуре форм заболеваний коронавирусом. Об этом рассказала заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



Заболеваемость внебольничной пневмонией снизилось на 6%. Бессимптомные формы заболеваний снизились на 8%. В январе на первый план выступили формы инфекции по типу острых вирусных респираторных инфекций. Тяжелые формы инфекций снизились на 33%.

Наибольшая часть заболевших приходится на Казань — почти 55% по выявлениям. С симптомами выявляются почти 95% в общей структуре заболевших.

Ольга Плешкова