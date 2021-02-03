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Число тяжелых форм заболевания коронавирусом в Татарстане снизилось на 33%

10:23, 03.02.2021
Число тяжелых форм заболевания коронавирусом в Татарстане снизилось на 33%
Фото: realnoevremya.ru

В Роспотребнадзоре Татарстана отметили перераспределение в структуре форм заболеваний коронавирусом. Об этом рассказала заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Заболеваемость внебольничной пневмонией снизилось на 6%. Бессимптомные формы заболеваний снизились на 8%. В январе на первый план выступили формы инфекции по типу острых вирусных респираторных инфекций. Тяжелые формы инфекций снизились на 33%.

Наибольшая часть заболевших приходится на Казань — почти 55% по выявлениям. С симптомами выявляются почти 95% в общей структуре заболевших.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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