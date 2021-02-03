В ВОЗ сообщили о новом антирекорде смертности от COVID-19 за неделю

С 25 по 31 января в мире от коронавируса умерли 96 364 человека — это самый высокий недельный показатель смертности с начала пандемии, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Предыдущий антирекорд по количеству летальных исходов от COVID-19 был зарегистрирован на предыдущей неделе — 95 991 умерший, пишет ТАСС. Рост смертности зафиксирован в Западно-Тихоокеанском регионе (на 21%), в Восточном Средиземноморье (на 9%) и в Западном полушарии (на 4%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что третью неделю подряд в мире наблюдается снижение количества новых случаев заболевания коронавирусом. По его словам, эти показатели свидетельствуют о том, что распространение COVID-19 можно контролировать, даже учитывая его новые разновидности, которые сейчас циркулирую в мире.



Татьяна Демина