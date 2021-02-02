В Татарстане зарегистрировали пять случаев смерти от коронавируса

В Татарстане зарегистрировали еще пять случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб РТ.

От коронавирусной инфекции умерли три женщины 1946, 1972 и 1981 годов рождения и двое мужчин 1955 и 1976 годов рождения.

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Фото: realnoevremya.ru



За весь период пандемии от коронавируса умерли 278 татарстанцев. За минувшие сутки в России умерли 539 человек, всего — 74 158. Условная летальность заболевания выросла до уровня 1,91%.



За последние сутки в Татарстане зафиксировано 85 заразившихся COVID-19. На 2 февраля в республике зарегистрировано 16 217 случаев.



На прошлой неделе доктор медицинских наук, заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева заявила, что в России за последние 2 месяца увеличилось на 3% число россиян, поступающих в больницы с тяжелым течением COVID-19.

