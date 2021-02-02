В Набережные Челны поступило 6 тысяч доз вакцины от COVID-19

В Набережные Челны поступило 6 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщают «Челнинские известия».

Сообщается, что на сегодняшний день около 5 тысяч жителей Набережных Челнов записались на прививку от коронавируса. Ее можно сделать в городских поликлиниках № 3, 4, 6 и 7. Вакцинация проходит также в больницах №2 и 5 и в Госпитале для ветеранов воин.

По данным Минздрава Татарстана, по состоянию на 2 февраля в республике от COVID-19 провакцинировались 13 229 татарстанцев. Две дозы вакцины «Спутник V» вкололи 2 604 человека.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ведомстве также сообщили, что в конце этой — начале следующей недели в республику поступит еще 15 тыс. доз вакцины центра Гамалеи.



Татьяна Демина