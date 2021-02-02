В Альметьевске увеличили количество пунктов вакцинации от коронавируса

В Альметьевске увеличили количество пунктов вакцинации от COVID-19. Теперь прививку от коронавируса можно сделать в Альметьевской ЦРБ, в поликлинике № 3 и медсанчасти «Татнефти».

На вакцинацию необходимо предварительно записаться, позвонив в медучреждение, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ. Отмечается, что сегодня в муниципалитет поступила новая партия вакцины от коронавируса.

Напомним, по данным Минздрава Татарстана, по состоянию на 2 февраля в республике от COVID-19 провакцинировались 13 229 татарстанцев. Две дозы вакцины «Спутник V» вкололи 2 604 человека.

Фото: tatarstan.ru

В ведомстве также сообщили, что в конце этой — начале следующей недели в республику поступит еще 15 тыс. доз вакцины центра Гамалеи.



Татьяна Демина