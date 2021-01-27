Главное о коронавирусе на 27 января: послабления в Москве, в мире 100 миллионов заболевших
Татарстана нет в списке лучших регионов по вакцинации
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 84 новых случая COVID-19. Всего на 27 января в Татарстане зарегистрировано 15 707 случаев COVID-19. За сутки выздоровели 98 человек, всего — 12 138. Умерли за весь период 243 человека.
- В Татарстане 0,2% от общего количества антикоронавирусных вакцин утилизируются, люди не всегда приходят на вакцинацию. По словам замминистра здравоохранения РТ — начальника Управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова, это является «абсолютно нормальной историей».
- Вопрос о снятии запрета на работу заведений общепита ночью могут рассмотреть в случае сохранения к середине февраля тенденции снижения заболеваемости коронавирусом, заявили в Роспотребнадзоре.
- В Набережных Челнах около 3,6 тысячи горожан записались на прививку от COVID-19. Привились 700 челнинцев. В городе израсходовали 96,8% вакцины от коронавируса. Поставка новой партии препарата ожидается уже к концу этой — началу следующей недели.
- Татарстан не попал в список регионов, где лучше других организовали вакцинацию от коронавируса. Среди лучших значатся Красноярский и Пермский края, Белгородская, Кировская, Курганская, Оренбургская и Волгоградская области.
- Управление Федеральной антимонопольной службы по РТ вынесло предупреждение исполкому Набережных Челнов. Мэрия автограда ограничила число перевозчиков, допущенных к транспортировке тел умерших от коронавируса.
Москва снимает ограничения
За последние сутки в России выявили 17 741 новый случай коронавируса, выздоровели 27 922 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 3 774 672 человек, а выздоровевших — до 3 202 483 человек.
Зафиксировано 594 смерти за сутки. За весь период в России от коронавируса умерли 71 076 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 100 млн тестов на коронавирус, в том числе 292 тысячи за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 648 799 человек.
- Мэрия Москвы сняла часть «антиковидных» ограничений. В частности, бары, клубы и рестораны получили возможность работать по ночам. Заведения по-прежнему обязаны соблюдать требования по рассадке посетителей и санитарный режим, установленные Роспотребнадзором.
- Путин провел первый телефонный разговор с новым президентом США Джо Байденом. Главы двух государств обсудили возможность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и в других сферах, в том числе и в торгово-экономической.
- Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что третья российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в ближайший месяц, это поспособствует расширению вакцинации. По его словам, документы для регистрации еще одной вакцины центра имени Чумакова уже получены.
- Правительство России выделило более 41 млн рублей для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом. Всего регионам на бесплатные лекарства пациентам с коронавирусом, проходящим лечение на дому, Кабмин выделил 2,7 млрд рублей. В прошлом году на эти цели из резервного фонда правительства России направили почти 8 млрд рублей.
- С начала года в России на 11% сократилось количество пациентов с коронавирусом, находящихся под наблюдением врачей. 80% заболевших COVID-19 проходят лечение амбулаторно. В стране на сегодняшний день коечный фонд занят на 70%.
- При этом эпидемиолог Александр Горелов заявил, что снижение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией произошло в результате новогодних праздников, во время которых люди практически находились в изоляции.
- В Москве смогут сделать прививку таксисты и курьеры независимо от наличия у них полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и российского гражданства. Ранее с просьбой о бесплатной вакцинации водителей такси и курьеров в правительство столицы обратилась компания «Яндекс».
- Минздрав России обязал женщин с коронавирусом рожать в медицинских масках. Информация появилась в обновленных рекомендациях Минздрава по оказанию медицинской помощи беременным и новорожденным с COVID-19.
- В Центре им. Гамалеи опровергли информацию о том, что людям с онкозаболеваниями не рекомендуется вакцинироваться от коронавируса. По словам Александра Гинцбурга, вакцинацию пациентам с онкозаболеваниями необходимо проводить осторожно и по назначению лечащего врача.
- Актрису Алису Фрейндлих перевели из реанимации в палату. Врачи отметили ее хорошее настроение и аппетит.
- За год пандемии в России больше всего подорожали услуги уборки помещений. Услуги по уборке помещений за год подорожали на 50% — это стало абсолютным максимумом в сфере услуг.
Преодолена планка 100 млн заболевших
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 100 270 602 человек, 2 157 355 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (25 439 570). На второй строчке — Индия (10 689 527), на третьей — Бразилия (8 933 356). Россия на четвертом месте (3 716 228, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (3 700 268).
Больше всего смертей зафиксировано в США (425 119). За ними следуют Бразилия (218 878), Индия (153 724), Мексика (152 016) и Великобритания (100 359).
- Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 100 миллионов.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает заявки производителей 14 вакцин от коронавируса для включения в список для экстренного применения. По некоторым из препаратов организация может принять решение уже в ближайшие недели. Среди заявленных на включение с список ВОЗ значатся и два российских препарата — «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России и «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.
- Джо Байден признал, что программа вакцинации в США «пребывает в худшем состоянии». Он заявил, что США планирует закупить еще 200 млн доз вакцины у Moderna и Pfizer, а также увеличить поставки препаратов от коронавируса в штаты.
- Научный журнал Science опубликовал результаты предварительных клинических испытаний, которые показали, что противораковый препарат плитидепсин (Аплидин), уничтожает частицы коронавируса нового типа «в пробирке» в 27 раз лучше ремдесивира — противовирусного препарата, который в некоторых странах дают пациентам с COVID-19.
- В Таджикистане президент Эмомали Рахмон объявил «ликвидацию инфекционного заболевания COVID-19". При этом он призвал продолжать соблюдать введенные правила защиты.
- Белоруссия может получить китайскую вакцину от коронавируса.
- Родственники погибших от коронавируса в Ухани заявили, что готовы рассказать правду об инфекции экспертам Всемирной организации здравоохранения. По их словам, власти Китая скрывали информацию об опасности коронавируса и статистику смертности.
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