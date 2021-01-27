Главное о коронавирусе на 27 января: послабления в Москве, в мире 100 миллионов заболевших

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Татарстана нет в списке лучших регионов по вакцинации

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 84 новых случая COVID-19. Всего на 27 января в Татарстане зарегистрировано 15 707 случаев COVID-19. За сутки выздоровели 98 человек, всего — 12 138. Умерли за весь период 243 человека.

В Татарстане 0,2% от общего количества антикоронавирусных вакцин утилизируются, люди не всегда приходят на вакцинацию. По словам замминистра здравоохранения РТ — начальника Управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова, это является «абсолютно нормальной историей».

Вопрос о снятии запрета на работу заведений общепита ночью могут рассмотреть в случае сохранения к середине февраля тенденции снижения заболеваемости коронавирусом, заявили в Роспотребнадзоре.



В Набережных Челнах около 3,6 тысячи горожан записались на прививку от COVID-19. Привились 700 челнинцев. В городе израсходовали 96,8% вакцины от коронавируса. Поставка новой партии препарата ожидается уже к концу этой — началу следующей недели.

В Набережных Челнах около 3,6 тысячи горожан записались на прививку от COVID-19. Фото mos.ru

Татарстан не попал в список регионов, где лучше других организовали вакцинацию от коронавируса. Среди лучших значатся Красноярский и Пермский края, Белгородская, Кировская, Курганская, Оренбургская и Волгоградская области.

Управление Федеральной антимонопольной службы по РТ вынесло предупреждение исполкому Набережных Челнов. Мэрия автограда ограничила число перевозчиков, допущенных к транспортировке тел умерших от коронавируса.

Москва снимает ограничения

За последние сутки в России выявили 17 741 новый случай коронавируса, выздоровели 27 922 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 3 774 672 человек, а выздоровевших — до 3 202 483 человек.



Зафиксировано 594 смерти за сутки. За весь период в России от коронавируса умерли 71 076 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 100 млн тестов на коронавирус, в том числе 292 тысячи за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 648 799 человек.



Мэрия Москвы сняла часть «антиковидных» ограничений. В частности, бары, клубы и рестораны получили возможность работать по ночам. Заведения по-прежнему обязаны соблюдать требования по рассадке посетителей и санитарный режим, установленные Роспотребнадзором.



Мэрия Москвы сняла часть «антиковидных» ограничений. В частности, бары, клубы и рестораны получили возможность работать по ночам. Фото Максима Платонова

Путин провел первый телефонный разговор с новым президентом США Джо Байденом. Главы двух государств обсудили возможность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и в других сферах, в том числе и в торгово-экономической.



Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что третья российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот в ближайший месяц, это поспособствует расширению вакцинации. По его словам, документы для регистрации еще одной вакцины центра имени Чумакова уже получены.



Правительство России выделило более 41 млн рублей для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом. Всего регионам на бесплатные лекарства пациентам с коронавирусом, проходящим лечение на дому, Кабмин выделил 2,7 млрд рублей. В прошлом году на эти цели из резервного фонда правительства России направили почти 8 млрд рублей.



С начала года в России на 11% сократилось количество пациентов с коронавирусом, находящихся под наблюдением врачей. 80% заболевших COVID-19 проходят лечение амбулаторно. В стране на сегодняшний день коечный фонд занят на 70%.



С начала года в России на 11% сократилось количество пациентов с коронавирусом, находящихся под наблюдением врачей

При этом эпидемиолог Александр Горелов заявил, что снижение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией произошло в результате новогодних праздников, во время которых люди практически находились в изоляции.

В Москве смогут сделать прививку таксисты и курьеры независимо от наличия у них полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и российского гражданства. Ранее с просьбой о бесплатной вакцинации водителей такси и курьеров в правительство столицы обратилась компания «Яндекс».

Минздрав России обязал женщин с коронавирусом рожать в медицинских масках. Информация появилась в обновленных рекомендациях Минздрава по оказанию медицинской помощи беременным и новорожденным с COVID-19.

В Центре им. Гамалеи опровергли информацию о том, что людям с онкозаболеваниями не рекомендуется вакцинироваться от коронавируса. По словам Александра Гинцбурга, вакцинацию пациентам с онкозаболеваниями необходимо проводить осторожно и по назначению лечащего врача.

Актрису Алису Фрейндлих перевели из реанимации в палату. Врачи отметили ее хорошее настроение и аппетит.

За год пандемии в России больше всего подорожали услуги уборки помещений. Услуги по уборке помещений за год подорожали на 50% — это стало абсолютным максимумом в сфере услуг.



Преодолена планка 100 млн заболевших

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 100 270 602 человек, 2 157 355 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (25 439 570). На второй строчке — Индия (10 689 527), на третьей — Бразилия (8 933 356). Россия на четвертом месте (3 716 228, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (3 700 268).



Больше всего смертей зафиксировано в США (425 119). За ними следуют Бразилия (218 878), Индия (153 724), Мексика (152 016) и Великобритания (100 359).

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 100 миллионов.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает заявки производителей 14 вакцин от коронавируса для включения в список для экстренного применения. По некоторым из препаратов организация может принять решение уже в ближайшие недели. Среди заявленных на включение с список ВОЗ значатся и два российских препарата — «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России и «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.



Джо Байден признал, что программа вакцинации в США «пребывает в худшем состоянии». Он заявил, что США планирует закупить еще 200 млн доз вакцины у Moderna и Pfizer, а также увеличить поставки препаратов от коронавируса в штаты.



Научный журнал Science опубликовал результаты предварительных клинических испытаний, которые показали, что противораковый препарат плитидепсин (Аплидин), уничтожает частицы коронавируса нового типа «в пробирке» в 27 раз лучше ремдесивира — противовирусного препарата, который в некоторых странах дают пациентам с COVID-19.

В Таджикистане президент Эмомали Рахмон объявил «ликвидацию инфекционного заболевания COVID-19". При этом он призвал продолжать соблюдать введенные правила защиты.

Белоруссия может получить китайскую вакцину от коронавируса.

Родственники погибших от коронавируса в Ухани заявили, что готовы рассказать правду об инфекции экспертам Всемирной организации здравоохранения. По их словам, власти Китая скрывали информацию об опасности коронавируса и статистику смертности.

Ольга Плешкова