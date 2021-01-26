Татарстану выделили более 41 млн рублей на бесплатные лекарства для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России выделило более 41 млн рублей для амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всего регионам на бесплатные лекарства пациентам с коронавирусом, проходящим лечение на дому, Кабмин выделил 2,7 млрд рублей. В прошлом году на эти цели из резервного фонда правительства России направили почти 8 млрд рублей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Для профилактики неблагоприятного течения коронавируса и развития осложнений пациентам по рецепту врача назначают комбинированные схемы лечения, отмечается на сайте Кабмина.

В декабре на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19 правительство выделило Татарстану более 81 млн рублей.



Татьяна Демина