Исполком Набережных Челнов попросили не препятствовать перевозке тел умерших от COVID-19

Управление Федеральной антимонопольной службы по РТ вынесло предупреждение исполкому Набережных Челнов. Мэрия автограда ограничила число перевозчиков, допущенных к транспортировке тел умерших от коронавируса.

С данной жалобой в ведомство обратился представитель ритуального бизнеса. Он указал, что все больницы города получили от исполкома письма в которых говорится о том, что вывозом тел может заниматься только специальная организация — МУП «Горкоммунхоз». При этом у ряда медицинских учреждений на тот момент уже имелись прямые договоры с профильными компаниями.

Стоит отметить, что у «Горкоммунхоза» не было специализированного транспорта для перевозки умерших. Поэтому компания пользовалась услугами других перевозчиков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ритуальные службы направляли свои претензии в исполком. Однако местные власти ссылались на решение санитарно-противоэпидемической комиссии Кабмина РТ и рекомендации ВОЗ. Но в этих документах речь идет лишь о специальной защите, захоронении в закрытом гробу. Нигде нет пункта о том, что умерших от коронавируса должна перевозить специализированная организация.

УФАС Татарстана усмотрело в происходящем признаки нарушения закона «О защите конкуренции». Исполкому дали 30 дней на исправление ситуации.

Сегодня в республике зарегистрировали еще четыре смерти от коронавируса. Всего по состоянию на 26 января в Татарстане зарегистрировано 247 случаев смерти от COVID-19.

